Läuft! Oder doch nicht?

Sommerzeit ist Ferienzeit. Da ich mich gerne in den Bergen bewege, plane ich meine Ferien als einen Etappenlauf über die Schweizer Alpenpässe. Nur laufen, essen, trinken und schlafen sollten meine Beschäftigungen in den nächsten 15 Tagen sein. Los geht es in Chur. Um 5 Uhr morgens starte ich, damit ich es rechtzeitig vor dem angesagten Gewitter ins 55 Kilometer entfernte Lumbrein schaffe. Der Lauf in den Morgen ist wunderschön, die Temperatur angenehm, es läuft!

In Ilanz gönne ich mir erstmals eine kurze Pause. Beim Gedanken an ein Eis läuft mir das Wasser im Mund zusammen, und so kaufe ich mir eins. Ich verzehre es zügig, denn mittlerweile ist es sehr warm geworden und schon bald läuft die klebrige Creme über meine Finger. Unter laufendem Wasser von einem kühlen…