Vor 75 Jahren gründete Rudolf Wandfluh in Rybrügg eine kleine Firma. Heute ist daraus eine weltweit tätige Unternehmensgruppe geworden, die durch Qualität und Innovationen überzeugt.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Die Wandfluh AG hat ein langes Fest hinter sich: In den letzten zwei Wochen wurden mehrere Schulklassen durch die beiden Frutiger Standorte geführt, zudem gruppenweise die Geschäftsführer und Kunden aus Amerika, Asien, Europa und der Schweiz begrüsst. Am Donnerstag feierte man in der Helke noch ganz offiziell mit geladenen Gästen. Die Gemeinde Frutigen überreichte dem Unternehmen zum 75-Jahr-Jubiläum einen Stein, in den Altels und Balmhorn geschliffen sind. «Auch im Geschäftsleben wird man geschliffen, aber der Stein ist ein hartes, stabiles Fundament, um weiterzumachen», erklärte…