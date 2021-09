89 Athletinnen und Athleten aus der Schweiz, Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, Slowenien und Liechtenstein haben sich am internationalen Skisprung-Alpencup in der Swisscom Nordic Arena gemessen.

Am Freitagmorgen nutzten die Mannschaften die Trainingszeit, um sich an die Kandersteger Schanze zu gewöhnen. Für einige Teilnehmende waren es die ersten Sprünge auf der Lötschberg-Schanze. Am Nachmittag ging es mit dem Wettkampf der Damen los. Die Glarnerin Emely Torazza ist als Leaderin der Gesamtwertung nach Kandersteg gereist, entsprechend gespannt durfte man auf ihre Leistung sein. Der Sprung auf 83,5 Meter im ersten Durchgang blieb allerdings unter den Erwartungen. Mit der drittbesten Weite von 97,5 Metern im Finaldurchgang konnte sie sich auf den 5. Schlussrang verbessern. Sina…