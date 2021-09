In jüngster Vergangenheit habe man bei solchen Anlässen eine zunehmend aufgeheizte Stimmung sowohl in als auch am Rande der Kundgebungen feststellen müssen, schreibt die Kantonspolizei Bern. "Was mit einzelnen Provokationen von oder gegen Drittpersonen am Rande der Demonstrationen begann, entwickelte sich zu gezielten Gegenaktionen sowie zu tätlichen Auseinandersetzungen und führte am letzten Donnerstag zu Angriffen, die den Einsatz von Wasserwerfer, Reizstoff und Gummischrot nötig machten." Der Bevölkerung werde geraten, nicht an den unbewilligten Kundgebungen teilzunehmen und aus Sicherheitsgründen Menschenansammlungen in der Berner Innenstadt am Donnerstagabend zu meiden.

Nur Bern-Waisenhaus, Biel, Moutier, Interlaken und Thun geöffnet

Das Korps der Kantonspolizei Bern sieht sich aufgrund der Aufrufe mit einer massiven Mehrbelastung konfrontiert. Der Kommandant der Kantonspolizei Bern, Dr. Stefan Blättler, hat aus diesem Grund entschieden, dass am kommenden Donnerstag der Grossteil der normalerweise an diesem Tag geöffneten Wachen im ganzen Kanton geschlossen bleibt. Demzufolge werden ausschliesslich die Wachen Bern-Waisenhaus, Biel, Moutier, Interlaken und Thun geöffnet sein. Diese Massnahme hat zum Ziel, genügend Personal für den Einsatz zur Verfügung zu haben. Die Grundversorgung inklusive der polizeilichen präventiven Präsenz bleibt wie immer im ganzen Kanton Bern gewährleistet. In Notfällen kann die Polizei jederzeit via Notruf 117 oder 112 kontaktiert werden.

«Unterdrückung und der Einschränkung der Grundrechte»

Der Stadtberner Sicherheitsdirektor Reto Nause hatte zuvor versucht, Einfluss auf die Organisatoren zu nehmen – mit mässigem Erfolg. Immerhin: Einige prägende Figuren hinter den Bewegungen «MASS-VOLL! und «Freiheitstrychler» wollen nun nicht wie geplant nach Bern kommen. Das teilten sie über die einschlägigen Social-Media-Kanäle mit. Gleichzeitig riefen sie dazu auf, am Samstag nach Uster ZH zu reisen und dort «ein Zeichen anzugeben in friedlichem und gewaltfreien Rahmen». Es müsse deutlich werden, dass man mit «der Unterdrückung und der Einschränkung der Grundrechte» nicht einverstanden sei, sagten vier Vertreter der genannten Bewegungen in einer Videobotschaft (siehe Foto). Sie kritisierten bei dieser Gelegenheit ihren Verhandlungspartner Reto Nause scharf: Diessen Verhandlungsprotokolle hätten nicht den mündlichen Absprachen entsprochen, überdies habe Nause durch seine Äusserungen («Sturm aufs Bundeshaus») selbst zur Eskalation beigetragen. Nause sei ein Brandstifter – man selbst verurteile jegliche Gewalt.

Nause hätte bewilligt

Sicherheitsdirektor Nause hatte angeboten, kurzfristig eine Platzkundgebung auf dem Bundesplatz zu tolerieren. Diese Lösung hätte jedoch vorausgesetzt, dass die «Freiheitstrychler» als Organisatoren eine Bewilligung einholen. Dass man sich nicht einigen konnte, lag möglicherweise auch an den weiteren Auflagen der Stadt Bern. So hätten sich die Organisatoren beispielsweise bereiterklären müssen, eigene Massnahmen zum Schutz der Sicherheitsabsperrung beim Bundeshaus zu treffen.

Inwieweit das nun verbreitete «Absage-Video» die übrigen Massnahmengegner vom Demonstrieren abhalten wird, bleibt abzuwarten. Da die Lage weitgehend unkalkulierbar ist, entschied sich die Kantonspolizei Bern, am Donnerstag mit einem Grossaufgebot vor Ort zu sein.

Pressedienst Kapo Bern / Redaktion