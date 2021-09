Die Freude war gross, als am vergangenen Samstag nach zweijähriger Pause endlich wieder der Kids-Day stattfinden konnte. Das Wetter spielte mit, und auch von der Maskenpflicht in Innenräumen liessen wir uns den Spass nicht verderben. Die Kinder waren zahlreich erschienen und voller Elan mit dabei, wenn es darum ging, einen Harassenturm zu erklimmen, mit der Riesenschaukel durch die Märithalle zu fliegen, ins Bällebad einzutauchen, farbenfrohe Vögel aus Moosgummi zu basteln oder sich beim Schminkstand als Tiger oder Schmetterling bemalen zu lassen.

Tanz, Musik und eine kreative Andacht

Wer nach all diesen Aktivitäten Hunger bekam, konnte sich am Essensstand einen leckeren Hamburger oder einen Hot-Dog holen, und wer lieber etwas Süsses wollte, für den gab es Zuckerwatte in zwei…