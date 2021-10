Neu können Passanten an vier Standorten in der Tourismusregion Adelboden-Lenk-Kandersteg an Riesenherzen ihren Herzenswunsch für Natur und Berge aufhängen. Mit einer kleinen Feier in Anwesenheit von alt Bundesrat Adolf Ogi und Gleitschirmpilot Chrigel Maurer wurde auf Sunnbüel das letzte eingeweiht.