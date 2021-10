Für die Durchführung der Ski-Weltcuprennen in Adelboden am 8. und 9. Januar 2022 sowie der Lauberhornrennen in Wengen vom 14. bis 16. Januar 2022 hat der Regierungsrat dem Regierungsstatthalteramt Frutigen-Niedersimmental resp. Interlaken-Oberhasli die Zustimmung zur Bewilligung erteilt.