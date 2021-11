LANDWIRTSCHAFT Nach einer einjährigen Pause fand am Sonntag, 31. Oktober 2021, die 7. Ausgabe der Frutigtaler Eliteschau statt. Auf dem Areal der Landi Frutigen fanden sich rund 60 herausgeputzte Kühe aus dem Frutigtal zum Stelldichein. Das Wetter war herbstlich schön und die Zuschauer gespannt. Die Kühe wurden in 12 Kategorien gerichtet. Richter David Gerber, Schangnau, erfüllte seine Aufgabe zügig und dezidiert und war beeindruckt von der hohen Qualität der Tiere. Anschliessend wurden die sechs Missen gekürt. Es ist dem OK gelungen, trotz besonderer Auflagen eine würdige Schau zu organisieren.

Kategoriensiegerinnen

Kategorie 1: MARIELLA, Thönen Adrian und Alfred, Emdthal

Kategorie 2: FRIESLI, Büschlen-Kappeler Walter, Achseten

Kategorie 3: BERIN, Zurbrügg Christian, Achseten

Kategorie…