PANDEMIE Sarah Wnuks Verwandten- und Bekanntenkreis reicht von Schweden bis nach Südafrika. So unterschiedlich diese Länder auch sind, das dominierende Thema der letzten Monate war stets dasselbe. Wie gingen ihre FreundInnen und die Familie mit Corona um?

SARAH WNUK

Das erste Mal, als ich vom Virus hörte, wusste ich nicht genau, wie ich mit der Situation umgehen sollte. Nun habe ich mich gefragt, wie es andere Jugendliche in meinem Alter erlebt haben, wie es für sie war, von der Gesellschaft abgekapselt zu sein und was sich dadurch verändert hat. Meine Umfrage zeigt: Die Massnahmen unterschieden sich von Land zu Land enorm. Und jeder hat anders gefühlt, gelebt und empfunden.

Julia (14), Bern

«Ich konnte Zuhause besser und produktiver arbeiten als in der Schule, weil es ruhiger war.» Dies und viele andere Dinge hat Julia im Lockdown festgestellt. Als angekündigt wurde, dass alle zwei Wochen lang daheim bleiben müssen, hat sie sich gefreut, da sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, welche Auswirkungen es haben würde.

Die Lehrperson gab jeweils Tagesaufträge und stand bei Fragen zur Verfügung. Julia konnte sich die Zeit selbst einteilen und legte eine bestimmte Uhrzeit fest, wann sie mit der Schule aufhört. Danach hat sie oft mit ihren Freunden über die sozialen Netzwerke telefoniert. So konnte sie den Kontakt aufrechterhalten. Mit ihren Grosseltern hatte sie während des Lockdowns allerdings keinen Kontakt, da man Abstand halten musste. Julia konnte viele positive Dinge aus dem Lockdown herausziehen, auch wenn das Ganze eine völlig neue Situation war.

Aktuell sind sich in der Schweiz viele Leute am Impfen. In der Schule muss keine Maske getragen werden und bloss im Fall, wenn jemand aus der Klasse positiv ist, muss die entsprechende Klasse eine Woche lang Masken tragen.

Jasmin (14), Johannesburg

In Südafrika dauerte der Lockdown ein ganzes Jahr. Auch wenn man am Anfang angekündigt hatte, es seien nur 21 Tage. Jasmin erzählt: «Durch den Lockdown habe ich herausgefunden, wer ich bin, was meine eigene Meinung zu gewissen Themen ist und wer meine wirklichen Freunde sind.» Es war ein anderes Gefühl, seine Freunde, die man normalerweise jeden Tag in der Schule sieht, nur noch auf dem Handybildschirm zu sehen. Jeder hat mehr Zeit alleine verbracht. Denn auch der Rest ihrer Familie sass im Homeoffice oder hatte Onlineunterricht.

Da man lange nicht einmal mit den Hunden im Park spazieren gehen durfte, sei man sich schon ab und zu auf die Nerven gegangen. Man kam sich aber auch näher. Im Laufe des Lockdowns hat die Familie angefangen, am Wochenende zusammen einen Film zu schauen. Dies waren lustige Momente.

Jasmin sagt, dass sich viele Kinder und Jugendliche im Onlineunterricht viel weniger konzentrieren konnten. «Die Qualität des Unterrichts ging verloren. In der Schule kann man definitiv effizienter lernen.» Schüler wie auch Lehrer mussten erst herausfinden, wie alles funktioniert und wie man sich organisiert. Jasmin hatte viele Aufträge, an denen sie zum Teil bis in den Abend hinein arbeiten musste.

Im zweiten Lockdown ging alles schon rascher und sie hat sich eine fixe Zeit in den Kopf gesetzt, wann sie mit der Schule aufhört, weil sie vom Bildschirm müde wurde. Sie hat durch die Pausen gearbeitet, sodass sie am Nachmittag mehr Freizeit hatte. Jasmin erzählt: «Manchmal kam es dazu, dass ich und meine Schwester während des Onlineunterrichts gleichzeitig gesprochen haben, was die anderen ziemlich verwirrte. Daraus entstanden amüsante Situationen.» Trotz alldem habe die mentale Gesundheit bei vielen gelitten, weil man eine so lange Zeit praktisch keinen Kontakt zur Aussenwelt hatte.

Im Moment sind die Zahlen in Südafrika sehr tief. Jasmin kann wieder zur Schule gehen. Es besteht Maskenplicht. Mehr und mehr Leute sind geimpft.

Julia (15), Kiew

Julia reagierte bei der Ankündigung, ein paar Wochen zu Hause zu bleiben, entspannt. Sie dachte sich nicht viel dabei. Als sich aus diesen einzelnen Wochen dann ein richtiger Lockdown entwickelte, wurde es definitiv anders als sonst. Julia sagt: «Der Unterricht war viel langweiliger zu Hause als in der Schule.» Sie hat sich an ihren regulären Stundenplan gehalten. In ihrer Freizeit hat sie angefangen, öfters zu zeichnen und hat so ihr Talent dazu entdeckt. Ansonsten haben sie und ihre Geschwister oft ein Spiel zusammen gespielt oder einen Film angeguckt. Sie erzählt, bei ihr habe es keine Schwierigkeiten gegeben. Mit ihren Freunden von der Schule und vom Ausland hat sie oft über die sozialen Medien Kontakt gehalten. Leider wurde das jährliche Sommerlager von Kiev Kids, an dem sie jeden Sommer teilnimmt, abgesagt. Dies hatte sich Julia anders gewünscht. Die Ukraine ist momentan rote Zone. Alle sind wieder im Lockdown. Jedoch ändert sich diese Situation zwischendurch immer wieder. Nach wie vor herrscht aber Maskenpflicht.

Szymon (13), Stalowa Wola (Polen)

Wie auch Julia aus der Ukraine hat Szymon während des Lockdowns neben dem Fussball ein neues Hobby entdeckt: Volleyball. Szymon ging nach dem Onlineunterricht viel nach draussen. So konnte er Schule und Freizeit trennen. Szymon berichtet: «Am Anfang war ich ein wenig erschrocken und hatte etwas Angst, da ich keine Ahnung hatte, was auf mich zukommen wird. Schnell habe ich aber gemerkt, dass das Arbeiten zu Hause auch okay ist.» Ein grosser Vorteil war natürlich auch das späte Aufstehen. Doch er stellte fest, dass er in der Schule produktiver wäre und mehr lernen würde als beim Onlineunterricht. Durch den Lockdown hat sich bei Szymon so einiges verändert. Für ihn war die im kleinen Rahmen gefeierte Silvesterparty während des Lockdowns ein echtes Familienhighlight.

Jetzt darf Szymon wieder zur Schule gehen. Alle Schüler und Lehrer tragen Masken. Anders als bei Julia im Kanton Bern muss die Klasse von Szymon im Fall eines positiven Mitschülers in die Quarantäne.

Anja (13), Stockholm

«Mir ist klar geworden, dass es mehr Spass macht, in die Schule zu gehen, anstatt zu Hause zu bleiben.» Mit diesem Satz erzählt Anja, wie sie die ganze Situation erlebt hat. Im Gegensatz zu Jasmin in Südafrika gab es in Schweden nur einen kurzen Lockdown, der bloss ein paar Wochen anhielt. Anja konnte während dieser Zeit weiterhin in ihre Sporttrainings gehen. So konnte sie sich dort mit Freunden treffen. Nur ihre Familie hat Anja währenddessen nicht gesehen, da ein Grossteil davon im Ausland lebt.

Zu Hause gab es für sie keine riesigen Umstellungen. Den Onlineunterricht fand sie allerdings, wie andere auch, langweiliger als jenen in der Schule. Wie auch Szymon genoss sie das längere Schlafen, da der Schulweg ja wegfiel. Es war jedoch mühsam, wenn sie zu einem Auftrag eine Frage hatte. Denn dann musste sie der Lehrperson eine Mail schreiben und warten, bis die Antwort kam. Nach einigen Wochen hatte sich alles wieder normalisiert und alle machten weiter wie vor dem Lockdown.

80 Prozent der EinwohnerInnen von Schweden haben sich bereits gegen Corona impfen lassen. Eine Gesichtsmaske musste man auch während des Lockdowns nirgends anziehen – in keinem Geschäft und in keinem Restaurant. Bloss am Flughafen besteht eine Maskenpflicht.

Eine Distanz, die anderswo zusammenschweisste

Aus diesen vielen verschiedenen Interviews ergibt sich, dass jeder den Lockdown anders erlebt hat. Jeder musste auf seine Weise herausfinden, wie man den Alltag regelt und jeder hat erfreuliche wie auch schwierige Situationen erlebt. Meine Erkenntnisse zeigen, dass die meisten Jugendlichen die Onlineschule langweiliger oder anstrengender fanden als die eigentliche Schule. Viele erzählten, dass der Lockdown die Familie enger zusammengeschweisst hat. Jedoch darf man nicht vergessen, dass der Lockdown für viele auch Herausforderungen mit sich gebracht und dass die mentale Gesundheit gelitten hat.

Autorin mit Flair für Geschichten

Ich heisse Sarah Wnuk, bin 13 Jahre alt und besuche die 8. Klasse in Reichenbach. Meine Hobbys sind Snowboarden, Turnen, Reisen und kreativ sein. Dazu gehört für mich auch das Schreiben von Geschichten und Texten. So bin ich dazu gekommen, bei der Zeitung «Frutigländer» während eines Tages das Berufsbild Journalistin anzuschauen. Mit viel Freude habe ich meine Freunde und meine Familie zum Lockdown befragt und habe darüber einen Artikel geschrieben. Ich finde es grossartig, dass mein Umfeld weltweit verteilt ist. So habe ich viele Ziele vor Augen, welche Länder ich besuchen möchte. Ich erlebe gerne neue Kulturen und bin offen für viele neue Sachen. Am liebsten möchte ich später mal die Welt bereisen und über meine Reisen und Erlebnisse Artikel schreiben.