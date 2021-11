Der anhaltende, breit abgestützte Rückgang im Oktober ist aussergewöhnlich. Den stärksten Rückgang der Arbeitslosigkeit verzeichnete das Gesundheits- und Sozialwesen. Bereinigt um die jahreszeitlichen Effekte ging die Arbeitslosigkeit leicht zurück.

In sechs von zehn Verwaltungskreisen des Kantons nahm die Arbeitslosigkeit ab, in den übrigen Verwaltungskreisen stieg sie an. Den grössten Anstieg verzeichnete die touristisch geprägte Region Obersimmental-Saanen. Die Spannweite der Arbeitslosenquote in den zehn Verwaltungskreisen geht von 0,7 (Frutigen-Niedersimmental) bis 4,0 Prozent (Biel/Bienne).