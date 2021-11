Kurz nach 18 Uhr ging bei der Rega-Einsatzzentrale eine Alarmierung via Notfall-App der Rega ein: Als Standort der Alarmierenden wurde dem Einsatzleiter ein Waldstück in der Nähe von Frutigen nahe bei der Kander angezeigt. Über die von der App gleichzeitig aufgebaute Telefonverbindung konnte eine Frau dem Einsatzleiter gerade noch mitteilen, dass sie mit dem Velo schwer verunglückt sei, bevor es still wurde in der Leitung. Danach konnte der Einsatzleiter die Verunglückte nicht mehr erreichen.

Sofort bot der Rega-Einsatzleiter die Crew der Basis Wilderswil auf und übermittelte die Koordinaten der Alarmierenden digital ins Helikopter-Cockpit. Dank diesen präzisen Standortdaten gelang es der Crew am Einsatzort, die erheblich verletzte Frau im unwegsamen Gelände zu lokalisieren. Anschliessend konnte die Verunfallte vor Ort medizinisch erstversorgt und mit Unterstützung des ebenfalls aufgebotenen Rettungsdienstes sowie einer Polizeipatrouille zum Rettungshelikopter getragen werden. Schliesslich wurde die Patientin ins Spital geflogen.

Die Feuerwehr Frutigen wurde für die Hilfe bei der Patientenbergung, die Ausleuchtung der Unfallstelle sowie das Ausholzen eines Helikopterlandeplatzes aufgeboten und war mit 19 Personen im Einsatz.

Seit 2011 kann die Einsatzzentrale der Rega mittels Rega-App alarmiert werden. Die App überträgt bei einer Alarmierung automatisch die Koordinaten der Alarmierenden an die Einsatzzentrale. Auf dem Bildschirm der Einsatzleitung erscheint dann nicht nur der Standort der Alarmierenden, sondern auch wichtige Zusatzinformationen wie der Akkustand des Handys und die Personalien der Alarmierenden. Dies spart im Notfall wichtige Zeit.