Der Preis geht an Unternehmen, die sich für die berufliche Eingliederung von Menschen mit einer Leistungsbeeinträchtigung aus psychischen und körperlichen Gründen einsetzen – und Arbeitsplätze für diese erhalten oder schaffen. Die Jury zeichnet in diesem Jahr die Fritschi AG Swiss Bindings in Reichenbach mit dem Thuner Sozial-Stern aus.