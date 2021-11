Frauen am Berg

Frauen sind schon immer genau so begeistert, so virtuos und unerschrocken auf Berge gestiegen wie Männer. Nur wurde das lange Zeit kaum dokumentiert. Das Alpine Museum in Bern baut daher das «Fundbüro für Erinnerungen» um. Ab dem 4. Dezember 2021 haben hier «Frauen am Berg» ihren Auftritt. Im Fokus stehen rund vierzig Alpinistinnen aus der Sammlung des Alpinen Museums. Zusätzlich bietet das Fundbüro eine Plattform für die Bergerinnerungen heutiger Alpinistinnen und Kletterinnen. Ob Reisebericht oder Gipfel-Selfie: Alles interessiert, was Frauen in den Bergen erleben, denken, leisten. https://www.alpinesmuseum.ch/de

