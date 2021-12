Wegen der Arbeit zog Michal Kurinec einst von der Slowakei in die Schweiz, wo er schliesslich in Reichenbach ansässig wurde. Als begnadeter Ballkünstler fand er dort wieder Zugang zum Sport – und nicht zuletzt auch zu Land und Leuten. Nun ist Michal Kurinec in die Heimat zurückgekehrt, erinnert sich aber immer noch gerne an seine Erlebnisse mit dem FC Reichenbach. Er verfolgt sogar eine Idee für eine gelegentliche Rückkehr auf den hiesigen Rasen.

MICHAEL MAURER

Ende November war es für den Reichenbacher Mittelfeldspieler soweit: Michal Kurinec verliess die Schweiz in Richtung Slowakei. Dort nahm der gebürtige Slowake rechtzeitig auf den Saisonbeginn hin seine neue Stelle beim Winterdienst an. Sechseinhalb Jahre zuvor hatte er dieselbe Reise angetreten – nur in umgekehrter Richtung. Im Mai…