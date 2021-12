"In der Interessenabwägung haben die Absagegründe gegenüber einer formalrechtlich möglichen Durchführung überwogen", so die weitere Begründung. Auch der Bundesrat habe die aktuelle Corona-Lage am Freitag als "sehr kritisch" bezeichnet. Zudem könne aktuell trotz Abstandhalten und Maskenpflicht das Ansteckungsrisiko nicht ausgeschlossen werden. Der Gemeinderat werde beim Regierungsstatthalteramt Frutigen-Niedersimmental beantragen, am 13. Februar 2022 eine Urnenabstimmung durchführen zu können.