Im oberen Kandertal konzentrieren sich auf dem Gebiet der Gemeinde Kandergrund auf kleiner Fläche verschiedene wichtige Infrastrukturanlagen, unter anderem die Nationalstrasse, die Bergstrecke der BLS mit Tunnels, der Steinbruch SHB, das ehemalige Munitionslager Mitholz sowie der Blausee mit den Fischzuchtanlagen. Um gemeinsame Grundlagen zum Schutz des Grundwassers in der Region zu erarbeiten, bildeten sieben Unternehmen und Behörden Ende 2020 den «Runden Tisch Grundwasser oberes Kandertal». Nun hat der Runde Tisch seine Arbeiten abgeschlossen.

Ziel war es, die Auswirkungen von bestehenden Anlagen sowie von künftigen Bauvorhaben und anderen Projekten auf das Grundwasser im oberen Kandertal zu klären und die verschiedenen Interessen für die Zukunft aufeinander abzustimmen. Der Runde Tisch hat von einem unabhängigen Geologiebüro ein hydrogeologisches Modell sowie eine Expertise erarbeiten lassen, welche Fragen zum Zustand des Grundwassers beantworten sollte. Auf Basis des hydrogeologischen Modells wurde gemeinsam ein umfangreiches Überwachungssystem (Monitoring) installiert, mit dem das Grundwasser und die Kander künftig quantitativ und qualitativ überwacht werden.

In seiner Expertise kommt der Gutachter zum Schluss, dass keine altlastenrechtlich relevanten Gewässerverschmutzungen erkennbar sind. Auf Grund der hydrogeologischen Untersuchungen allein können die Ursache(n) der Fischsterben in der Fischzuchtanlage der Blausee AG der letzten Jahre nicht erklärt werden, heisst es in der Medienmitteilung vom 21. Januar.

Die beteiligten Parteien haben im Dezember 2021 gemeinsam beschlossen, dass der Runde Tisch mit den drei Arbeitsergebnissen hydrogeologisches Modell, gemeinsames Überwachungssystem und der Expertise des unabhängigen Gutachters aufgelöst wird. An der abschliessenden Sitzung des Runden Tisches vom 21. Januar 2022 blieb die Blausee AG fern. Sie trage die unabhängige Expertise nicht mit, heisst es weiter. Damit fehlt die vereinbarte Einstimmigkeit für eine Veröffentlichung der Expertise im Rahmen des Runden Tisches. Die weitere Zusammenarbeit wird künftig im Rahmen der Technischen Leitung des Monitorings erfolgen. An dieser wird sich die Blausee AG nach wie vor beteiligen.