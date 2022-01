Die Initianten des ausgezeichneten Projektes heissen Niklaus Hari und Samuel Moser. «Ausgeklügelt und bis ins letzte Detail durchdacht» – so schildert die Jury das Projekt Treibstoff aus regionalem Abfall der Biogasanlage Frutigland GmbH. Klärschlamm, Fischschlamm und Gastroabfälle aus dem Kandertal und Umgebung werden in Frutigen zu Biogas verarbeitet und an der ersten Biogastankstelle ausserhalb des Erdgasnetzes verkauft. Auch Wärme und Strom werden produziert und wiederum nachhaltig eingesetzt. 100 Prozent erneuerbare Energie, Abfallverwertung und kurze Transportwege – «eine grosse Chance nicht nur für Berggebiete» wird der Preis begründet.

Die beiden anderen Gewinner sind die Software für Themen- und Rätselwege des Start-ups Tourify und der Demenz-Kompass des Gesundheitsnetz Berner Oberland, der Orientierung im Informationsdschungel bietet.