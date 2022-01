Im Vorfeld des Ski-Weltcups Adelboden wurden im Rahmen des FIS-Testprotokolls reguläre Covid-19 Tests durchgeführt. Der PCR-Test von Hans Pieren fiel dabei positiv aus. Der langjährige Adelbodner Rennleiter, der heuer zum letzten Mal in seiner Funktion am Chuenisbärgli tätig ist, ist geboostert und zeigt bislang keine Symptome, wie die Weltcup-Geschäftsstelle mitteilte. Pierens Umfeld am Weltcup wurde negativ getestet.

Dass Pieren sich nun frühzeitig vom Event zurückziehen muss, kommt unverhofft – seine offizielle Verabschiedung findet daher erst 2023 statt. Hans Pieren wird von Reto Däpp, Assistent des Rennleiters, vertreten. "Die Piste ist in einem hervorragenden Zustand und mein Nachfolger sorgt gemeinsam mit Pistenchef Toni Hari, Stefan von Känel und dem gesamten Pistenteam für ein super spektakuläres Rennen", nahm Hans Pieren dazu Stellung.