Das nächtliche Pistenvergnügen am Weltcupberg wird unter den aktuellen Schutzbestimmungen von Seilbahnen Schweiz und ohne die Laser- und Schneesportshow jeweils am Freitagabend bis am 4. März 2022 stattfinden. Start ist am Freitag, 25. Februar 2022, um 19 Uhr.