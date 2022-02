Mit einem Bein schon im Süden

Die einstige Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn und heutige BLS darf für sich in Anspruch nehmen, technische Innovationen und zeitgemässen Fahrgastkomfort immer schon erfolgreich eingeführt zu haben. Dabei half ihr, dass sie von Anfang an elektrisch fuhr und so nie ins Dampfbahnzeitalter zurückfallen konnte. Mit den «Lötschberger»-Triebzügen setzte sie nach Eröffnung des Lötschberg-Basistunnels im Schweizer Interregioverkehr wieder neue Massstäbe: Panoramafenster, TGV-Sitze auch in der zweiten Klasse, grosszügiger Stauraum für Sportgeräte und Kinderwagen.

In der Werbung war die Berner «Hausbahn» schon früh kreativ und ihrer Zeit meist voraus. Beim Plakat mit dem Slogan «Mit einem Bein schon im Süden» aus dem Jahre 1961 rückte der Zug in den Hinter- und das…