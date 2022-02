Die Absenzen beim BLS-Lokpersonal haben sich in den letzten Tagen stabilisiert. Der reduzierte Fahrplan, der seit dem 24. Januar auf einzelnen Linien gilt, wird deshalb nicht verlängert. Ab Donnerstag, 3. Februar, verkehren die BLS-Züge wieder nach dem regulären Fahrplan. Die BLS hatte den Fahrplan reduziert, um das ÖV-Angebot auch bei einer Verschärfung der Situation sicherzustellen. Die Personalsituation ist nach wie vor angespannt. Um Engpässe in der Einsatzplanung zu überbrücken, setzt die BLS weiterhin auf interne Massnahmen. So übernehmen zum Beispiel Lokführerinnen und Lokführer Fahrdienste, die normalerweise im Büro arbeiten.