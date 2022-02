Nach dem ersten Sieg am letzten Dienstag fuhr der EHC Adelboden mit viel Selbstvertrauen nach Neuenburg. Nach vier Siegen in Serie war das Ziel, gegen den HC Université Neuchâtel klar: Ein Sieg – und so die optimale Ausgangslage erkämpfen für das Spiel am Samstag zuhause in der Freizeit- und Sportarena.

Der Beginn der Begegnung war hektisch, Neuenburg wollte nach der Niederlage eine Reaktion zeigen und kam mit viel Power aus der Garderobe. Der EHC geriet unter Druck, doch ein stark aufspielender Lanz im Tor der Gäste parierte jegliche Versuche der jungen Mannschaft aus dem Seeland. So war es der Topscorer der Berner Oberländer, der nach einem Konter und Zuspiel vom wieder genesenen Marcon zur Führung traf.

Nach der ersten Pause wurde das Spiel immer ausgeglichener und die Adelbodner kamen zu ihrem ersten Powerplay an diesem Abend. Das Training der Special-Teams zeigte Wirkung: schnell, schnörkellos, einfach. So lenkte Tschanz die Scheibe nach einem Schuss von Zryd gekonnt ab und der EHCA Baute die Führung aus. Doch auch die Gastgeber wussten in ihrem nächsten Überzahlspiel zu überzeugen und konnten den Abschlusstreffer erzielen. Das Tor war für die Engstligtaler jedoch kein Grund zur Hektik. Weiterhin spielte die Mannschaft von Trainer Putz Schranz konzentriert weiter. Und so konnte nur drei Minuten später Fighter Marco Germann seine Scorerqualitäten unter Beweis stellen und verwertete seinen eigenen Abpraller eiskalt im Tor der Neuenburger.

Entscheidung 3 Minuten vor Schluss

Im letzten Drittel kehrte sich das Momentum: Sie jungen und schnellen Neuenburger nahmen das fair geführte Spiel in die Hand und wollten sich nicht so einfach geschlagen geben. In der Mitte des letzten Drittels gelang es ihnen auch, durch ein Doppelpack das Spiel auszugleichen: 3 zu 3. Jetzt wurde es richtig spannend. Chancen auf beiden Seiten. Und drei Minuten vor Schluss die Entscheidung: Captain Marcon kämpfte sich ums Tor der Neuenburger und entschied die Partie mit einem «Buebetrickli» zu Gunsten der Oberländer. Der 5. Sieg in Serie und die 2:0 Führung in der Halbfinalserie gegen Neuenburg war Tatsache!

Am kommenden Samstag zuhause in der Freizeit- und Sportarena will der EHCA die Serie beenden und Historisches erreichen – der Final in der Westgruppe der 1. Liga! Jede Unterstützung zählt – der Club freut sich auf jeden Besuch, jede Unterstützung und auf ein tolles Spiel. --> Facebook-Seite des EHC

Bericht: Kevin Santschi