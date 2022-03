Am Mittwoch, 9. März 2022, läuten um 10 Uhr in der ganzen Schweiz die Kirchenglocken als Protest gegen den Krieg in der Ukraine. Es ist ein Zeichen der Verbundenheit und Solidarität mit allen Aktionen, die dem Frieden, der Nothilfe vor Ort und der Aufnahme von Geflüchteten dienen. In Zusammenarbeit mit der SRG findet am Mittwoch auch der Sammeltag der Glückskette für die Nothilfe in der Ukraine und den Nachbarländern statt.