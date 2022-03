Am Sonntag, dem 27. März, beginnt dieses Jahr die Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ). In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird die Uhr also um eine Stunde vorgestellt – ganz offiziell von 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr. Der Effekt: Morgens ist es länger dunkel, dafür bleibt es abends länger hell.