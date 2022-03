Mit dem Ergebnis vom Dienstag konnten die Jurassier ihren Vorsprung in der Serie verdoppeln. Die Adler starteten – im Gegensatz zum ersten Finalspiel – druckvoll in die Partie. So war es Alexander Tschanz, der sich bereits nach wenigen Minuten gekonnt in Szene setzte und die erste gute Chance für die Einheimischen verbuchen konnte. Nur die Torumrandung verhinderte die frühe Führung für das Heimteam. Schliesslich verhinderten beide Torhüter, dass die Zuschauer im ersten Drittel Tore bejubeln konnte.

Auch im zweiten Drittel kamen die Bergler mit viel Schwung aus der Garderobe. Nach unglaublichem Zuspiel von Sandro Inniger war es Marco Germann, der die Verteidiger stehen liess und alleine aufs gegnerische Tor loszog. Nur wenige Zentimeter fehlten für den verdienten Führungstreffen. Auch als Che Zryd in der 27. Minute auf die Strafbank musste, hatten die Engstligtaler die beste Möglichkeit; Bruno Marcon eroberte den Punkt und schoss so aufs Tor, dass der gegnerische Torhüter den Puck nicht blockieren konnte. Als Dario Kropf den Nachschuss verwandeln wollte, bliebt dem Publikum der Jubel im Hals stecken. Der Gästetorhüter reagierte blitzschnell und wehrte das sicher geglaubte Tor ab.

In diesem Punkt waren die Gäste kaltblütiger. Ein kleiner Fehler in der Abwehr der Adelbodner und die Gäste waren in Front. Kurz vor der zweiten Pause gewährten die Einheimischen eine weitere Chance, welche ebenfalls eiskalt bestraft wurde. Eine Reaktion musste her. Dies kam auch. Nur gerade 17 Sekunde nach dem zwei-Tore-Rückstand lancierte Nico Schmid mustergültig Dario Kropf, welche sich nicht zweimal bitten liess und den wichtigen Anschlusstreffer noch vor der zweiten Pause erzielen konnte.

So mussten die Einheimischen im letzten Drittel ein Tor aufholen, wollten sie sich zumindest in die Verlängerung retten. Trotz zahlreicher Möglichkeiten, ein Torerfolg blieb aus. Die Gäste aus dem Jura wehrten sich mit allen Kräften. Auch als David Friedli seinen Platz einem sechsten Feldspieler überliess, gelang es den Einheimischen nicht mehr, den längstfälligen Ausgleich zu realisieren.

Damit bleibt nur die Erkenntnis, dass man viel richtig gemacht hat, allerdings die fehlende Effizienz im Abschluss dazu führte, dass man das Eis wieder als Verlierer verlassen musste. Der Auftritt der Adelbodner stimmt zuversichtlich, dass das Spiel am Donnerstag gewonnen werden kann und der Zuschauerrekord, welcher mit 531 Zuschauer am Dienstag aufgestellt wurde, bereits am kommenden Samstag wieder gebrochen werden kann. Die Mannschaft reist am Donnerstag zuversichtlich nach Saignelégier, getreu dem Motto: «Totgeglaubte leben länger».

Bericht Melchior Lanz

Dank für die Unterstützung

Am Dienstagabend wurde in der Freizeit- und Sportarena ein neuer Zuschauerrekord aufgestellt. Insgesamt verfolgten 531 Hockeyfans die Partie live vor Ort. Dies ist auch deshalb erfreulich, weil der EHC Adelboden sämtliche Matcheintritte sowie die Beiträge aus einer extra dafür aufgestellten Spendenbox, vollumfänglich an das Helpnet Frutigland weiterleitet. Über 3500 Franken kommen so kriegsflüchtenden Familien aus der Ukraine hier im Frutigland und der Arbeit von Helpnet zu Gute. Der EHCA bedankt für alle Spenden und die Unterstützung!