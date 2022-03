Im Playoff-Final hat der EHC Adelboden das erste Spiel gegen HC Franches-Montagnes verloren. Die Adelbodner mussten sich am Samstagabend in Saignelégier mit 2:0 geschlagen geben. Die nächste Begegnung ist am Dienstag, 8. März, in der heimischen Freizeit- und Sportarena.