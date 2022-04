«Den Kontakt zu den Produzenten vermisste ich sehr. Aber wir wollen trotz allem positiv auf das vergangene Jahr zurückschauen», leitete CasAlp-Präsident Hans Kohler den Rückblick ein. Mit etwas Verspätung gegenüber dem Vorjahr habe man die Alpsaison beginnen können. Die Älpler hätten einen eher nass-kühlen Sommer hinnehmen müssen, sich davon jedoch nicht unterkriegen lassen. Bei den Alpmulchentaxationen im Jahr 2021 bewerteten die Experten laut Kohler 416 Mulchen in den Positionen Lochung, Teig, Geschmack, Aroma, Äusseres, Postur und Lagerfähigkeit. «Wir durften, fast schon wie gewohnt, wunderschöne Mulchen taxieren», lobte der Präsident. Letztes Jahr wurden die Taxationen erstmals unter der neuen Leitung von Maike Oestreich (Leiterin Alpkäserei Beratung und Bildung am INFORAMA Berner Oberland) durchgeführt. Sie zeigte sich begeistert: «Es wird mit so viel Herzblut und Sorgfalt gearbeitet.»

Alpkäsemeisterschaft in Frutigen

Dass die Alpkäsemeisterschaft in Zweisimmen in abgespeckter Form durchgeführt wurde, bedauerte Kohler. Umso mehr freue man sich, sie dieses Jahr am 17. und 18. September in Frutigen wieder im normalen Modus durchführen zu können. «Die Branchenleitlinie wurde gründlich überarbeitet, und die Umsetzung wird uns beschäftigen. Zudem werden uns das schwierige Planen, die Unsicherheit bei Veranstaltungen und bei Degustationen auf Trab halten», so der Präsident. «Nun hoffen wir auf ein in allen Bereichen normales Jahr."

An der Versammlung wurden nicht nur zahlreiche Älplerinnen und Älpler geehrt, sondern auch Kurt Jundt und Fritz Häberli. Jundt war seit 1985 als Taxateur, Kontrolleur und Berater auf den Alpen im Berner Oberland unterwegs. Überdies amtete er lange als Jurymitglied bei der Alpkäsemeisterschaft. Häberli hörte nach 9 Jahren Tätigkeit als Obmann Übernahmetaxation, Mitglied Alpmulchentaxation und Jurymitglied Berner Alpkäsemeisterschaft bereits im Jahr 2021 auf.

Alpsaison als immaterielles Kulturerbe

Die Alpsaison, eine beispielhafte Tradition der Schweizer Berggebiete, könnte in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen werden. Die Schweiz (genauer: das Bundesamt für Kultur) hat am 31. März eine entsprechende Kandidatur bei der UNESCO eingereicht, die voraussichtlich bis Ende 2023 geprüft wird. Damit soll die Schweizer Tradition aufgewertet werden.

Autor: Pressedienst Casalp

Geehrte SennerInnen aus dem Frutigland: Ueli von Allmen, Frutigen, Bodmi; Gilgian Inniger, Adelboden, Metsch; Angela Lauber Kunz, Adelboden, Vorder Silleren; Sandro Trachsel, Adelboden, Chratzchumi; Christine Ueltschi, Adelboden, Chuenisbärgli; Elsbeth + Wilhelm Pieren, Achseten, Engstligen;Margrit + Christian Isler, Reichenbach, Niesenalp; Beatrice Wäfler, Frutigen, Hahnenmoos; Dorli Germann Trummer, Adelboden, Bonder.