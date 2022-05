War da nicht noch was …?

Sicher haben Sie diese Situation auch schon erlebt: Sie erhielten zu einem Thema Informationen, ja, Ihnen wurde das Thema auf ganz enthusiastische Art und Weise vorgestellt, sodass Sie sich sagen mussten, wenn dem effektiv so ist, wie soeben dargestellt, dann tönt das ja ganz schlüssig und stimmig und der Sachverhalt ist kaum infrage zu stellen. Klar doch, das muss so sein, erst recht nach dieser Erklärung und von dieser Quelle! Und dennoch, so nach der ersten Euphorie kommen Zweifel auf, man fragt sich doch auch einmal, ob der so dargestellte Sachverhalt denn wirklich vollumfänglich zutreffend ist, ob andere Sichtweisen genügend einbezogen wurden. Ist denn diese Herangehensweise wirklich «diejenige, welche», war da nicht noch was ...?

Klar, wo kämen wir denn hin,…