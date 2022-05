Bauverwalter Peter Wenger geht nach einer neunjährigen Tätigkeit in Frutigen per Ende Februar 2023 in Pension. Der Gemeinderat hat per 1. September 2022 Patrick Suter aus Beatenberg als dessen Nachfolger ernannt. Suter ist diplomierter bernischer Bauverwalter und seit 2014 Bauverwalter sowie Leiter der Bauabteilung der Einwohnergemeinde Beatenberg. Er ist 42-jährig, verheiratet und Vater von zwei Kindern. Peter Wenger wird bis zur Pensionierung mit einem reduzierten Arbeitspensum im Amt bleiben.

Auch die Nachfolge für Simon Bircher als Bereichsleiter Tiefbau, Verkehr und Wasserbau konnte geregelt werden: Per 1. Mai 2022 konnte Christian Abbühl angestellt werden. Sein Arbeitspensum beträgt 60 %, da er noch eine andersweitige Beschäftigung hat. Abbühl ist 61 Jahre alt, verheiratet, Vater von drei erwachsenen Kindern und wohnt in Gimmelwald. Von 1984 – 2012 arbeitete er bei der Einwohnergemeinde Lauterbrunnen als Bausekretär und Stv. Bauverwalter und von 2012 bis April 2022 als Bauverwalter bei der Einwohnergemeinde Matten bei Interlaken. Er besitzt ebenfalls das Diplom als bernischer Bauverwalter.