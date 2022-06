Der Kantonspolizei Bern wurde am Donnerstag, 30. Juni 2022, gegen 12.25 Uhr, gemeldet, dass eine Scheune an der Labrunnenstrasse in Achseten brenne. Als die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Angehörigen der Feuerwehren nahmen umgehend die Löscharbeiten auf und konnten ein Übergreifen auf ein nahegelegenes Wohnhaus verhindern. Die Scheune, in der Gras, Holz und Heu gelagert waren, brannte komplett nieder.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen im Gebäude; es wurde niemand verletzt. Im Einsatz standen rund 60 Angehörige der Feuerwehren Spiez, Frutigen und Adelboden.

Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund des beschränkten Wasserzugangs schwierig, weshalb ein Helikopter der Air-Glaciers mit einem Löschsack eingesetzt werden musste. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Pressdienst Regierungsstatthalteramt Frutigen-Niedersimmental