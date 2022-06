HAPPY BIRTHDAY!

Wer feiert nicht gern Geburtstag? Heute kann ich gleich zwei Wiegenfeste abfeiern – zumindest medial. Mit dem älteren der Jubilare verbindet mich vor allem ein Schmunzeln. Goofy war für mich immer ein bisschen so, wie sein Name klingt: einfach eine unbeholfen wirkende Figur mit einem albernen Lachen. Dennoch, er hat es auf 90 Jahre Comic-Leben gebracht. Alles Gute zum Geburtstag!

Der andere Jubilar ist nicht nur schlaksig, sondern dazu noch schlicht genial. Das Telefon mit eingebautem Bügeleisen, das tragbare Loch oder das Dunkellicht sind in seinem Kopf entstanden. Er konnte aber auch Raumschiffe entwickeln, und das in kürzester Zeit. Sein Name ist heute der Inbegriff des schusseligen Erfinders – innovativ und voll motiviert, aber erfolglos und meist leicht verwirrt. Und…