Am Montag, 11. Juli 2022, kurz vor 21.40 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass sich ein Bergunfall in Adelboden ereignet habe. Gemäss aktuellen Erkenntnissen befanden sich eine Frau und ein Mann abseits eines Wanderwegs auf dem Abstieg von der Engstligenalp in Richtung Talstation, als der Mann aus noch zu klärenden Gründen ausrutschte und eine Felswand hinunterstürzte.

Die sofort aufgebotenen Einsatzkräfte konnten den verunfallten Mann im Rahmen einer Suchaktion im Bachbett des Artelebachs lokalisieren und nur noch seinen Tod feststellen. Zur Identität bestehen konkrete Hinweise. Die formelle Identifikation ist noch ausstehend. Die Begleiterin des Mannes konnte unverletzt geborgen werden.

Im Einsatz standen neben den Gebirgsspezialisten und weiteren Mitarbeitenden der Kantonspolizei Bern, Einsatzkräfte der Rega und Spezialisten der Alpinen Rettung Schweiz sowie das Care Team des Kantons Bern. Unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland wurden Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Umstände aufgenommen.

Regionale Staatsanwaltschaft Oberland