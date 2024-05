SCHLUSSPUNKT

DAS RECHT ZU SCHREIBEN

Jährlich wird im Mai der internationale Tag der Pressefreiheit begangen. Dabei wird auf deren Verletzungen hingewiesen und die grundlegende Bedeutung einer freien Berichterstattung für Demokratien betont. Laut «Reporter ohne Grenzen» befindet sich die Schweiz zwar unter den Top 10, weist jedoch einige Mängel auf. Glücklicherweise müssen Journalist-Innen hierzulande aber nicht um ihr Leben fürchten wie in manchen anderen Ländern. Allerdings wird man des Öfteren darauf hingewiesen, gewisse Dinge besser nicht zu schreiben. Dabei ist eine Zeitung doch ein Medium zur Informationsvermittlung und soll der Aufklärung dienen. Meine Hauptmotivation als Journalistin besteht darin, die Wahrheit aufzudecken und zu verbreiten. Es ist faszinierend, Menschen zu treffen, ihre Schicksale zu erfahren und ihre Geschichten zu Gehör zu bringen.

Manche dieser Personen stehen im Rampenlicht, andere agieren im Hintergrund, sind aber nicht weniger beeindruckend. Das Besondere für mich sind die immer wieder neuen Begegnungen. Meiner Meinung nach kann man von jeder Person etwas lernen. Manchmal hilft es, die richtigen Fragen zu stellen. Dies erfordert ein gewisses Feingefühl, setzt aber Offenheit und Neugierde voraus. So hatte ich vergangene Woche interessante Erlebnisse und Gespräche. Zum einen traf ich auf Chrigel Maurer. Seine Leistungen und seine zugleich entspannte Art sind für mich als luftsportbegeisterte Person speziell. Dann die eindrückliche Arbeit des Regisseurs, der es geschafft hat, mit seinem Dok-Film über Maurer Menschen zu bewegen. Genau darauf kommt es meiner Meinung nach an – Emotionen. Sowohl bei einem Film als auch bei den Geschichten eines Journalisten, die Wahrheit so zu vermitteln, als wäre man selbst dabei gewesen.

Die andere (unerwartete) Begegnung fand in einem Altersheim statt. Eine der ältesten Bewohnerinnen sagte zu mir: «Schreiben Sie, was Sie schreiben müssen.» Und genau das soll, nein muss unser Leitsatz sein, egal was einem jemand vorschreiben möchte. Pressefreiheit ist ein hohes Gut, das es mit allen Mitteln zu verteidigen gilt. Am besten mit Worten.

MARIA STEINMAYR

M.STEINMAYR@FRUTIGLAENDER.CH