KORRIGENDUM

Im Bericht «Klangvolle Tradition in Aeschi» in der Ausgabe vom 4. November über den Jodlerabend der Bergjodler Aeschiried sind einige Fehler publiziert worden, die hier korrigiert werden: Klaus Rubin ist Mitglied der Jodlergruppe Alpegruess Aeschiried, nicht der Bergjodler Aeschiried. Der «Chilchejutz» stammt von Klaus Rubin, nicht von Emil Herzog und die Dirigentin der Bergjodler heisst zum Vornamen Erika.

Wir bitten für diese Versehen um Entschuldigung.

JR