KORRIGENDUM

  11.11.2025

Im Bericht «Klangvolle Tradition in Aeschi» in der Ausgabe vom 4. November über den Jodlerabend der Bergjodler Aeschiried sind einige Fehler publiziert worden, die hier korrigiert werden: Klaus Rubin ist Mitglied der Jodlergruppe Alpegruess Aeschiried, nicht der Bergjodler ...

