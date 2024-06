VORSCHAU Am 7. und 8. Juni findet der Niesen-Treppenlauf statt. Am heutigen Freitagnachmittag, starten rund 77 Zweierteams zum vierten Staffellauf. Am Samstagmorgen, messen sich dann die rund 360 angemeldeten EinzelläuferInnen aus verschiedenen Nationen auf der ...