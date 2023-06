26 massen sich am Fründenrennen

SKI ALPIN Jedes Jahr im Juni organisiert der Skiclub Kandersteg auf dem Fründengletscher hoch über dem Oeschinensee das Fründenrennen – einen ganz besonderen Anlass, bei dem das Gesellige im Vordergrund steht. Die Rennstrecke ist vom Oeschinensee aus nur zu Fuss erreichbar. Wer teilnehmen will, kann die Skier vorgängig per Helikopter zur Fründenhütte fliegen lassen.

Dieses Jahr fand das Rennen am Wochenende vom 10. / 11. Juni statt. Die 26 FahrerInnen nahmen am Samstag bei schönem Wetter den Hüttenweg unter die Füsse. Dort erwarteten sie ein feines Znacht, geselliges Beisammensein und gemütliche Massenlager. Am Sonntagmorgen wurde gemeinsam der Rennkurs gesetzt. Um zum Start zu gelangen, mussten die TeilnehmerInnen mit den Skiern hinaufsteigen und konnten sich so bereits aufwärmen. Während des Rennens gaben alle Vollgas und kämpften um jede Hundertstelsekunde. Die SiegerInnen wurden später auf der Terrasse bejubelt. Danach machten sich alle gut gelaunt an den Abstieg. In diesem Jahr waren sogar einige TeilnehmerInnen aus der Region Bern zur Fründenhütte aufgestiegen.

SUSANNA STUDER