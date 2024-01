Die diesjährige Hauptversammlung des Joderklubs fand kurz vor Weihnachten statt. Die Anwesenden blickten auf ein ereignisreiches Jahr zurück, dessen Höhepunkt die Teilnahme am Eidgenössischen Jodlerfest in Zug war. Es folgten ein Auftritt im Tramelan am Jahreskonzert des ...