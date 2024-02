Am Sonntag starteten 32 Lernende am Hair Event im Lötschberg-Saal in Spiez, darunter sechs aus dem Frutigland. Die Wettbewersbteilnehmerinnen mussten nicht nur schnell sein, sondern auch kreativ.

KATHRIN JUNGEN

Am letzten Sonntag fand im Lötschbergsaal ...