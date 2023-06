Auch Klimaschutz light geht der Region zu weit

KLIMASCHUTZGESETZ Berggebiete wie das Frutigland spüren die Folgen der Erderwärmung, lehnen Klimavorlagen jedoch konsequent ab. Am Sonntag wurde das Frutigland zwar überstimmt, zu den Verlierern gehört es damit aber nicht automatisch.

JULIAN ZAHND

In Kandersteg bröckelt der Fels auf zwei Seiten des Dorfes. Die kleinen Skigebiete am Talausgang zählten diesen Winter keinen einzigen Betriebstag. Der Juni ist bislang äusserst niederschlagsarm, die Bise trocknet Wiesen und Wälder aus.

Es ist nicht so, dass all diese Phänomene neu wären. Felsstürze, Wärmeperioden und Dürren gab es schon immer. Aber diese Ereignisse traten seit Messbeginn nie so gehäuft auf wie in den letzten Jahren.

Schon aufgrund dieser unangenehmen Konsequenzen wäre es eigentlich logisch, wenn Gegenden wie das Oberland einem Gesetz zustimmten, das diese Trends drosseln und Massnahmen gegen extreme Wetterereignisse ergreifen will. Doch so ist es nicht: Im Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental lehnten am Sonntag 58 Prozent der Stimmbevölkerung das Klimaschutzgesetz ab. Bereits vor zwei Jahren, als es um ein neues CO2-Gesetz ging, sagte die Region wuchtig Nein. Die Ablehnung fiel damals noch rund 10 Prozentpunkte deutlicher aus. Während aber die CO2-Vorlage im Jahr 2021 schweizweit abgelehnt wurde, sagte die Mehrheit der Schweizer Stimmbevölkerung am letzten Sonntag Ja: 59 Prozent nahmen das Klimaschutzgesetz an.

Ungünstiger Verlauf für die Befürworter

Sowohl die SVP als auch die EDU hatten im Vorfeld die Nein-Parole ausgegeben. Die beiden im Tal gut verankerten Parteien drücken der politischen Diskussion meist den Stempel auf, die Vorlage hatte in der Region deshalb von Beginn weg einen schweren Stand.

Zwar dürfte heute auch im Frutigland die Einsicht weiter verbreitet sein als früher, dass der Klimawandel exisitiert und uns schadet. Doch der Ukraine-Krieg und die damit verbundene Diskussion um die Energieknappheit stärkte dem Referendumskomitee vermutlich den Rücken: Man wollte in dieser unsicheren Zeit nicht noch mehr Risiken eingehen. Dagegen kam auch das Argument der Befürworter nicht an, das genau umgekehrt funktionierte: eine Zukunft ohne die Abhängigkeit von ausländischen fossilen Energieträgern sei deutlich sicherer. Hinzu kam, dass die überdurchschnittlich hohe Inflation der befürchteten Preissteigerung noch mehr Gewicht verlieh.

Dabei bot das aktuelle Klimaschutzgesetz im Gegensatz zum CO2-Gesetz von vor zwei Jahren weniger Angriffsfläche: Es setzt auf Anreize statt auf Preisaufschläge oder Verbote. Bis 2050 soll die Schweiz klimaneutral sein, zudem sind bis dahin verschiedene Etappenziele festgelegt. Wer beispielsweise eine Öloder Gasheizung durch eine Wärmepumpe ersetzt, wird finanziell unterstützt. Zudem investiert der Bund vermehrt in neue Technologien, die helfen sollen, die CO2-Emmissionen zu reduzieren. Auch sollen Massnahmen zum Schutz vor extremen Wetterereignissen einen höheren Stellenwert erhalten als bisher.

Das Ja ist ein Friedensangebot

Das Frutigländer Nein vom Sonntag zeigt, wie verhärtet die Fronten in der Klimadebatte sind. Selbst ein verhältnismässig zahnloses Gesetz ohne neue Vorschriften hat es in gewissen Regionen schwer. Denn wegen der langen Vorgeschichte werden Einzelgeschäfte stets in einen grösseren Zusammenhang eingebettet: Das neue Gesetz gilt daher als Basis für weitere, schmerzhafte Gesetzesänderungen. Das ist sicher nicht falsch: Um das ausgegebene Netto-null-Ziel zu erreichen, wird es weitere Massnahmen brauchen. Doch müssen diese erneut vors Volk – ein Selbstläufer ist der politische Prozess daher nicht.

Das jüngste Ja bietet zudem eine gute Gelegenheit, die teils verkrusteten Konfliktlinien zu überwinden. Das nun beschlossene Gesetz reglementiert nicht, sondern spielt den Ball zunächst an die Bevölkerung. Es ist eine Art Friedensangebot, denn es appelliert an die Selbstverantwortung aller, ob Gegner oder Befürworterin der Vorlage. Je mehr Menschen die ihnen aufgetragene Selbstverantwortung nun wahrnehmen, desto weniger unangenehm werden die Massnahmen sein, die noch folgen werden.