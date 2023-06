«200 000 »

in der Schweiz verschickte Päckli kamen 2021 nicht beim Empfänger an. Grund dafür waren unter anderem Diebstähle. Die enorme Menge relativiert sich, wenn man sie mit der Gesamtzahl der verschickten Pakete vergleicht: Rund 202 Millionen solcher Sendungen wurden von der Schweizerischen Post verarbeitet. Die Verlustquote lag also bei unter 0,1 Prozent.

