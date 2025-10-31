Immobilien Immobilien
Betreuende Angehörige – die Politik ist gefordert

  31.10.2025 Politik

Im Jahr 2012 hat der Kanton Waadt den Tag der betreuenden Angehörigen ins Leben gerufen. Inzwischen sind zehn Kantone in die Organisation involviert, darunter auch der Kanton Bern. Doch es braucht weit mehr als nur Sichtbarkeit und Wertschätzung der betreuenden Angehörigen. ...

