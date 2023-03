SKI ALPIN In Les Diablerets mass sich am 28. Februar und 1. März die Nachwuchselite der Schweiz in zwei FIS-Riesenslaloms. Im zweiten Rennen gewann der Haslitaler Kilian Abplanalp sein erstes FIS-Rennen. Ebenfalls ein starkes Top-10-Ergebnis lieferte der Super-G-Juniorenwelt...