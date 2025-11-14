«Blibet spendabel»

«GCHERGGET»

«Hey Gian, mir chöme bereits a di letschti Kolumnä hie im Frutigländer u i gseh es Problem … mier hi finanziell alls anderä als usgsorget – obwohl üs d’Redaktion dazumal Ruhm, Riichtum und Glückseeligkiit ide ewigä Jagdgründ vo Walhalla versprochä het.»

«Stimmt! Und ig Depp hami ize toll verschuldet: Vier Chärrä gliiset, mit Glücksspiel agfange und mini Hobbys si o ned gad di günstigstä ... Für das alles ds finanziere hani mier bi Mario – är pflegt ä guete Kontakt zur Cosa Nostra und macht die beschti Pizza wiit und briit – ä chline (für mi eher grossä) Kredit ufgnoh ... Gad vo letschti isch ä ‹testa di gatto› am morgä woni ufgwachet bi näb mier im Bett glägä, ig hoffe das het nüt mit mim Zahligsverzug ztüä! Aber was wiimer da mache?»

«Mier chöntä diä Plattform entlich usnütze – u zwar für üüsi Zwäckä!» «Gueti Idee, aber wie?»

«Mier hii doch i dä füf Jahr wos üsä Podcast mittlerwilä scho git immer wieder kreativi Gschäftsideene pushet … magsch di erinnere?»

Ja, zum Bispiil ‹Bernhard Russis Beauty Shop› oder ä Sektä gründe womer üser Ahänger usbütä …»

«Genau! Itz mi Vorschlag: Chum mier stelle dä Läser vom «Frutigländer» doch üser Gschäftsideenä churz vor, so dass sig vielech ä Investor würdi findä, so fasch wie bi Shark Tank oder die Höhle der Löwen. Was miinsch?»

«Füürhiis! Chunt dr gad öppis d’Sinn?»

«Da hettemer mal d’Bro-Dogs* GmbH. Hundehalter wüssä, das mä bim Hündele sehr guet und schnell mit fremdä Lüt ids Gspräch chunnt. Für Singles es absoluts Must-Have! Mier vermietä Hünd, zu Tagesasätz, wo du när bi jungä Mannä oder Frouä e todsichere Iischbrächer hesch.» «Wär sis Schätzi scho het gfunde, aber ifach ä müehsame Ungglä het, womä gärä iis chli würdi plagä, für dä oder diä gits: GGmbH (Gchergget GmbH). Hie närve mier, öb als müehsame undercover Chällner oder als pinlech-betrunkenä Hochzitgast, di veriibarti Zielperson. Sälbstverständlich chönemer das o miteme Bro-Dogs Abi kombiniere und mier sorge drfür, dass di Dütschi Doggä ging gad i sim Gartä ‹Gross› mues …»

«Ganz geil, i kööre ds Telefon scho lütä mit all dä Interessiertä Gäldseck Investorä! Mier chunnt ono grad iihni i Sinn: Die Schlussmacher Consulting AG – dr Namä isch Programm! Falls du entlich wosch mit dim Partner, dim Arbiitgäber oder dim komischä Ungglä, wod mit dr GGmbH scho gnärvt hesch, ihm aber trotzdäm no endgültig wosch mitteile, dass du i Zuekunft nümm mit’mä wosch z’tüä haa – mir erledigä das für di. Ob persönlich, telefonisch, per Mail oder Fax – mir bietä üsnä Chunde z’volle Programm. Bi Rückfäll hafte mir ned!»

«Perfekt, da schlömer gad zwü Flüügi mit ihrä Klappä!»

«Ä witeri woni richtig guet finde isch Technologie, Innovation, Training & Support (Abchürzig: T.I.T.S) – da findi dr Name ifach super. U natürlich z’Motto: Fette Umsätze, Tolle Zukunft. Ds Gschäftsfäld isch hie no völlig offe! Leider isch d’ Domain scho vergä …»

«Vilech chöntmes mit dr Firma Architecture, Structure, Solutions and even more

kombiniere? De weris A.S.S and even more T.I.T.S, die Domain giebs vilech …» «Findi geil Gian. Itz blibt numeno öppis – mier müessä dä Interessentä üsi Konditione no bekannt gä.»

«Da mier ‹The next big Thing› si (und ig finäbiz Schuldä ha), gseh die wie folgt us: Investmenthöchi: Ab 10 Millionä Franke.

Atiil am Undernähmä & Gewinnbeteiligung: 0,001 Prozent, drfür gits all Schaltjahr mal Stehplatztickets fürä SCB.

Mitspracherächt: Dr Investor darf 1x jährlich ä Ratschlag i Form vo ‹Hiiter scho mal darüber nachidenkt, XY zmachä?› gä.»

Schöns Wuchenend, blibet suber und spendabel.

GIAN ANDREA SCHRANZ UND TINO WANDFLUH – MULAFFÄ

WWW.MULAFFÄ.CH

REDAKTION@FRUTIGLAENDER.CH