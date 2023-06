BLICKPUNKT - Naturspektakel über dem Thunersee

Naturspektakel über dem Thunersee

Als ich mich nach einem langen Schultag am Mittwochabend gegen 17 Uhr in den Zug setzte, um nach Hause zu fahren, hatte ich keinen blassen Schimmer, was mich gleich erwarten würde. In Gedanken versunken, schaute ich aus dem Fenster, als mir aus der Ferne plötzlich etwas ins Auge sprang. Ein dichter weisser Schlauch türmte sich auf der anderen Seite des Thunersees auf. Ich kniff die Augen zusammen, um besser sehen zu können, und in meinem Kopf fing es an zu rattern. «Was ist denn das für ein Wasserfall – und wieso habe ich den bisher noch nie gesehen?», hörte ich mich murmeln. Als der junge Mann neben mir genau so verdutzt über den See hinwegstarrte, wurde mir plötzlich bewusst, dass dies kein Wasserfall sein konnte. Blitzartig zog ich mein Smartphone hervor, um dieses Phänomen zu fotografieren, als mir schliesslich ein Licht aufging: Das, was vor mir so eigenartig und rasant umherwirbelte, war eine Wasserhose. So nennt man Wirbelstürme, die auf Gewässern erscheinen. Wasserhosen entstehen aus Trichterwolken und bleiben meist nur wenige Minuten.

Als die Wasserhose näher kam, spritze das Wasser so weit, dass sogar die Scheiben des Zugs nass wurden. Dieser kleine Tornado über dem Wasser war für mich ein atemberaubendes Erlebnis, welches ich so schnell wohl nicht mehr vergessen werde.

SARAH WNUK