BLICKPUNKT - Fast schon ein komplettes Orchester

Fast schon ein komplettes Orchester



… brachte die Musikgesellschaft Kandersteg mit einer Werbeaktion zusammen. Vor knapp zwei Wochen hatten Vereinsmitglieder zusammen mit Musiklehrer Christian Pfammatter an der örtlichen Schule verschiedene Instrumente vorgestellt. Kinder, die sich für das Musizieren im Verein interessierten, konnten sich danach für einen Schnupper-Unterricht anmelden. Und das taten so viele, dass die MG Kandersteg Mühe hatte, genug Instrumente zu besorgen.

Am vergangenen Freitag fand die erste Unterrichtsstunde statt – mit über 20 Kindern. Der gut besuchte Kurzlehrgang wird in ein kleines gemeinsames Konzert am 23. Juni münden.

PRESSEDIENST MG KANDERSTEG