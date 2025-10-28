Immobilien Immobilien
BLS-Gesetz gilt ab 1. November 2025

  28.10.2025 Wirtschaft
Die Hauptaktionäre der BLS AG (hier eine Zugeinfahrt in Spiez) sind der Kanton Bern und der Bund. Die genauen Umstände sind jetzt neu per Gesetz geregelt und gelten ab dem 1. November 2025.
Der Regierungsrat hat vor Kurzem mitgeteilt, dass er beschlossen hat, das Gesetz über die Beteiligung des Kantons an der BLS AG und an der BLS Netz AG (BLS-Gesetz) per 1. November 2025 in Kraft zu setzen. Die Referendumsfrist ist demnach unbenutzt abgelaufen.

