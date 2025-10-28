BLS-Gesetz gilt ab 1. November 2025

Der Regierungsrat hat vor Kurzem mitgeteilt, dass er beschlossen hat, das Gesetz über die Beteiligung des Kantons an der BLS AG und an der BLS Netz AG (BLS-Gesetz) per 1. November 2025 in Kraft zu setzen. Die Referendumsfrist ist demnach unbenutzt abgelaufen.

MARTIN NATTERER

Gemäss der Kantonsverfassung sind Art und Umfang von bedeutenden kantonalen Beteiligungen in einem Gesetz zu regeln. Für die Beteiligungen des Kantons an der BLS AG und an der BLS Netz AG lag bisher noch kein solches vor.

Das nun in Kraft tretende Gesetz schafft die in der Kantonsverfassung geforderte Grundlage für die Beteiligung des Kantons an der BLS AG und an der BLS Netz AG. Der Kanton hält demnach neu mindestens 50 Prozent und höchstens 70 Prozent der Aktien und de!niert damit eine Bandbreite statt absoluter Werte.

Es ist bemerkenswert, dass damit der Kanton Bern als Mehrheitsgesellschafter der BLS ein wichtiges Verkehrsinfrastrukturelement der Schweiz und damit auch mehrerer direkt angefahrener Kantone sowie der italienischen Provinz Piemont kraft Gesetz mitgestaltet. Bislang war der Kanton Bern Hauptaktionär der BLS AG mit 55,8 Prozent Anteil und die Schweizerische Eidgenossenschaft mit 21,7 Prozent. Weiter sind andere Kantone und Gemeinden an der BLS beteiligt, ebenso Private. Die Aktien der BLS AG werden ausserbörslich gehandelt. Mit dem BLS-Gesetz verpflichtet sich der Kanton Bern, seine aktienrechtlichen Möglichkeiten als Mehrheitseigner auszuschöpfen und seine Ziele zu schärfen. Ausserdem soll die BLS nur dann in weiteren Aufgabenbereichen tätig sein dürfen, wenn diese im Zusammenhang mit ihrer Kernaufgabe stehen. Andere Aufgaben müssen in Tochtergesellschaften ausgelagert werden.