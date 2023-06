Buchholterberg ist Gruppenmeister

SCHIESSEN Im Final der Oberländer Gruppenmeisterschaft in der Guntelsey setzte sich Buchholterberg klar durch und gewann vor Zweisimmen-St. Stephan und Sigriswil. Die drei SchützInnen aus Buchholterberg kamen im Finalwettkampf mit dem Gewehr 50 m liegend auf 1217,1 Punkte. Sie verwiesen so die reine Männergruppe aus Zweisimmen und St. Stephan mit über 23 Zählern Rückstand auf Rang zwei. Den dritten Rang holte sich Sigriswil vor Frutigen und Thun-Stadt. Die heimische Gruppe hatte in der Vorqualifikation noch Rang drei belegt, konnte diese Position im Schlussdurchgang aber nicht verteidigen. Sie unterlag gegen Sigriswil, das sich von Platz acht auf den dritten Rang vorkämpfte.

Insgesamt elf Teams nahmen am diesjährigen Gruppenmeisterschaftsfinal «Gewehr 50 Meter» in Thun teil. Ein paar Gruppen waren verhindert.

PRESSEDIENST OBERLÄNDISCHER KLEINKALIBERSCHÜTZENVERBAND (OKSV)