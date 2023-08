Glücklich – trotz Niederlage

SPIELBERICHT Bei warmem Sommerwetter hielten die Amateure des FC Frutigen am Samstag gegen die Profis aus Thun eine Halbzeit lang gut mit. Am Ende resultierte dann aber eine deutliche Niederlage. Die Zuschauer feierten ihre Mannschaft nach dem Spiel trotzdem.

Schon in den ersten Minuten zeigte sich, dass der FC Thun das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen würde. In der dritten Minute wurde es erstmals heiss im Frutiger Strafraum, als ein Stürmer des FC Thun durch eine mutige Abwehraktion von Goalie Zurbrügg gestoppt werden konnte. Kurz darauf zeigte sich auch Frutigen ein erstes Mal in der Offensive, ein Schuss von Maurer konnte vom Thuner Goalie aber problemlos gehalten werden. Danach waren die Profis aus Thun spielbestimmend und konnten sich einige Chancen erarbeiten, die jedoch vom stark agierenden Frutiger Abwehrverbund alle entschärft wurden. Kurz vor der Trinkpause kamen auch die Einheimischen durch Maurer, perfekt lanciert durch Dos Santos, und Hänni nach einem Eckball zu zwei guten Chancen.

Rückstand kurz vor dem Halbzeitpfiff

Nach einer guten halben Stunde Spielzeit sah sich Frutigens Schlussmann Zurbrügg erneut zu einer Glanzparade gezwungen. Kurz danach wurde Schmid vom Frutiger Kapitän Wieland perfekt angespielt und scheiterte aus guter Abschlussposition am Thuner Torwart.

Noch vor der Pause musste der bisher stark spielende Frutiger Dos Santos verletzt durch Brügger ersetzt werden. Die Thuner wollten nun den Führungstreffer. In der Nachspielzeit war es dann so weit: Dos Santos Correia setzte sich im Strafraum durch und schoss aus fünf Metern unhaltbar zum 0:1. Lange hatten die als geschlossene Mannschaft kämpfenden Frutiger die Null halten können, nur knapp verpassten sie es, das Unentschieden in die Pause mitzunehmen.

Klare Sache in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause zeigte sich der Klassenunterschied immer mehr und die tapferen Drittligisten hatten zunehmend Mühe, die Räume zu schliessen. Nach knapp zehn Minuten war es Gotbub, der nach einem Corner auf 2:0 erhöhte, kurz darauf konnte Schmid nochmals einen Torschuss für den Gastgeber verbuchen. In der Folge wurden die Vorstösse der Frutiger in die gegnerische Platzhälfte immer seltener und die Gäste erspielten sich Chance um Chance. Jede erfolgreiche Abwehraktion der Heimmannschaft wurde vom Publikum mit Applaus gefeiert und Tormann Zurbrügg konnte sich mit zahlreichen Paraden auszeichnen. Ein Höhepunkt für jeden Fussballfan war der spektakuläre Fallrückzieher von Erik Wyssen, dem ehemaligen FC-Frutigen-Junior und Geburtstagskind in Thuner Diensten, der nur knapp das Tor verfehlte. Mit drei Toren durch Toggenburger, Castroman und Berger erhöhte der Challenge-Ligist den Score in der letzten halben Stunde doch noch auf ein deutliches 5:0. Nach dem Schlusspfiff liessen sich die Spieler beider Mannschaften gemeinsam von den Fans aus beiden Lagern feiern.

Schöne Aktion der Thuner Fans

Lange nach dem Schlusspfiff verlangten die Thuner Anhänger nach einem Laubbesen. Anschliessend reinigten sie den Platz und die Tribüne von den bei der Choreo versprühten Papierschnitzeln und spendeten einen grossen Teil der depotpflichtigen Getränkebecher und einen schönen Barbetrag den Juniorinnen- und Junioren-Teams des FC Frutigen. Es war ein von A bis Z gelungener Anlass auf dem Areal des FC Frutigen.

PETER SCHMID, FC FRUTIGEN

Matchtelegramm:

Schweizer Cup 1/32-Final; Hauptplatz FC Frutigen; 2448 Zuschauer. SR: Schnyder, Zürcher, Sigrist. Aufstellung FC Frutigen: Zurbrügg; Ramseier, Hänni, Häfeli, Schranz; Simon Wieland; Hafner, Schmid, Dos Santos, Maurer; Pieren. Ersatzbank: Scherz, Sarbach, Locher, Rüegg, Rubin, Brügger, Silas Wieland, Rohrer.

Auswechslungen: FCF: 36. Brügger für Dos Santos; 46. Silas Wieland für Pieren; 50. Rüegg für Ramseier; 69. Locher für Maurer, Rohrer für Hafner.

«Wir sind stolz auf den FC Frutigen»

STIMMUNGSBERICHT Knapp 2500 Zuschauer Innen schauten sich das Cupspiel an. Der «Frutigländer» hat sich unter die Menge gemischt.

SARAH WNUK

Die Sonne am blauen Himmel strahlt wie bestellt, als die ersten Zuschauer am späteren Nachmittag aufs Gelände des Frutiger «Stadions» strömen. Mit der grossen, extra aufgebauten Tribüne beim Fussballfeld ist das Areal top präpariert für die vielen Besucher. Für die zahlreichen Sponsoren sind in vier umfunktionierten Lastwagen sogar VIP-Plätze eingerichtet worden. Verpflegungsstände, Stehtische und viele Lautsprecher dürfen selbstverständlich auch nicht fehlen – die sorgfältige Vorbereitung für den besonderen Anlass zeigt sich in jedem Detail.

Prognosen vor dem Anstoss

Die Vorfreude auf das bevorstehende Spiel wächst mit jedem Fan, der eintrifft. Es wird geplaudert, Vermutungen über das Spiel werden angestellt, man tauscht sich aus. «Ich bin definitiv für die Frutiger», sagt der 12-jährige Dario Zurbrügg aus Frutigen. «Ich glaube, sie gewinnen heute 2:1.»

Inmitten der mittlerweile recht grossen Menschenmenge äussert sich auch Margrit Waltisberg. Da ihr Mann und ihr Sohn regelmässig die Fussballspiele des FC Thun verfolgen, steht sie nun natürlich hinter Thun. «Ich hoffe auf ein faires und gutes Spiel», ergänzt die 64-Jährige aus Kandersteg.

Gemeinsam gegessen und spazieren gegangen

Nach und nach versammeln sich die ZuschauerInnen auf der Tribüne, und bald zeigen sich auch die Fussballspieler auf dem Feld. Konzentriert wärmen sich die Sportler auf dem Platz auf, indem sie Lauf-, Dehn-, und Ballübungen ausführen. Anschliessend werden noch ein paar Torabschlüsse geübt. Nachdem sich die zwei Mannschaften kurz zurückgezogen haben, um sich auch mental aufs Spiel vorzubereiten, geht es zum Einlaufen, und schon hier zeigen die Fans beider Mannschaften ihre Unterstützung – sie jubeln und klatschen.

«Wir haben uns speziell auf diesen Match vorbereitet», verkündet der FC-Frutigen-Spieler Joel Brügger. Das Fussballteam habe an diesem Tag gemeinsam zu Mittag gegessen und sei spazieren gegangen. «Der Match heute wird sicherlich schwierig, aber wir probieren, so lange wie möglich durchzuhalten – und vielleicht ist am Ende ja noch mehr möglich», so Brügger.

Der Anfang noch relativ ausgeglichen

Die erste Halbzeit des Spiels vergeht wie im Flug und die Spannung auf dem Platz ist förmlich mit Händen greifbar. «Frutigäää! Frutigäää! Frutigäää!», hört man es von der linken Seite der Tribüne, während auf der rechten Seite laut «Hopp Thun!» gerufen wird.

In der Nachspielzeit vor der Pause schiesst Daniel Dos Santos dann das erste Goal für den FC Thun (siehe Spielbericht oben). Somit bewahrheitet sich die Vermutung von Simeon Öhler, dass es vor der Pause noch zu einem Tor kommen würde. «Ich hoffe, dass Frutigen gewinnt, aber ich habe die Vorahnung, dass sich Thun einmal mehr durchschlagen wird», hatte der 15-Jährige vermutet.

Die Frutiger Hoffnungen schwinden ...

In der Pause laufen die Diskussionen zwischen den Zuschauern auf Hochtouren.Wer gewinnt das Spiel? Schafft Frutigen es, aufzuholen? Mancher glaubt nicht daran, im Gegenteil. Der 36-jährige Matthias Schürch aus Thun hofft auf ein sogenanntes «Stängeli» für den FC Thun, ein 10:0.

Familie Matter aus Frutigen ist begeistert. Sie geniesst den Abend in vollen Zügen und beschreibt die Stimmung im Stadion als «einfach nur cool».

Während sie auf den Wiederanpfiff warten, sind alle gespannt, wie die zweite Halbzeit verlaufen wird. Und nun zeigt sich, wer der Chef auf dem Spielfeld ist: Der FC Thun lässt Frutigen mit vier weiteren Toren weit hinter sich. Doch die Gastgeber lassen sich nicht unterkriegen, und die Fans spornen ihre Mannschaft bis zum Ende an. «Dä hesch!», ertönt es aufmunternd, und «Ufe Ball!».

Doch es bleibt dabei: Das Spiel endet mit 5:0 für den FC Thun. Frutigen gratuliert und ist dennoch stolz auf seine Mannschaft. Innert kürzester Zeit strömen die Fans aufs Feld, um die Spieler zu beglückwünschen, Autogramme zu bekommen und sich mit ihnen ablichten zu lassen.

Gute Stimmung zum Ausklang

In freundschaftlicher Atmosphäre klingt der Abend aus. Während die einen gemütlich etwas trinken gehen, räumen die anderen die Tribüne auf. Niemand hat es eilig, nach Hause zu gehen. Die beiden 16-jährigen Frutigerinnen Nele Petzold und Chiara Zürcher fassen den Abend so zusammen: «Wir sind stolz auf den FC Frutigen.»