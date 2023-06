Das ewige Licht

Jahrelang plante der Kanton einen Kreisel, der die stauverursachende Ampel ersetzen sollte. Auch die Gemeinde signalisierte Zustimmung, bat die Verantwortlichen jedoch im letzten Jahr darum, das Projekt neu zu beurteilen. Nun fragt sich: Braucht es überhaupt eine Veränderung?

JULIAN ZAHND

Fast ist man versucht zu sagen, dass es so kam, wie es kommen musste: Das Projekt Kreisel dreht sich tatsächlich im Kreis.

Vor sieben Jahren konfrontierte das kantonale Tiefbauamt die Öffentlichkeit erstmals mit der angedachten neuen Verkehrsführung. Man befand sich damals noch in der Phase des Variantenstudiums. Diskutiert wurden auch eine neue Lichtsignalanlage oder eine Überführung. Letztere Idee verwarfen die Verantwortlichen unter anderem wegen zu hoher Kosten rasch. Die spätere Mitwirkung im Jahr 2017 ergab weiter, dass vor Ort eine Mehrheit hinter dem Kreisverkehr stehe. Eine neue Signalanlage würde das Stauproblem nicht lösen, befand auch das Tiefbauamt und trieb das Projekt in den folgenden Jahren voran.

Die Gemeinde Reichenbach unterstützte das Vorgehen – zumindest offiziell. Auch der benachbarten Gemeinde Frutigen war die Ampel ein Dorn im Auge, staute sich der Verkehr teilweise doch kilometerweit. Noch im Januar 2022 titelte der «Frutigländer»: «Der Kreisel soll 2024 / 2025 gebaut werden».

Gleichzeitig gab es in der Bevölkerung von Beginn weg Kritik, die nie ganz verebbte. So war beispielsweise bereits im Jahr 2017 die Schulwegsicherung ein Thema – ein Argument, das die Gemeinde jüngst als Grund nannte, weshalb man vom Projekt abgewichen sei – und wieder mit einer Ampel liebäugelt.

Auch die Lokalbehörden waren stets skeptisch

Doch weshalb dauerte es so lange, bis die Reichenbacher Behörden reagierten und einen Marschhalt verlangten? Einen wirklichen «Gamechanger» nennt Gemeinderatspräsident Hans Ulrich Mürner nicht. Er spricht aber von einem gewissen politischen Druck, der geherrscht habe. «Der Kanton wollte diesen Kreisel.»

Auch die Lokalbehörden hätten nie voll und ganz hinter dem Projekt gestanden. Genährt wurden diese Zweifel einerseits durch den neusten Trend weg von Kreiseln hin zu «lernfähigen» Ampelsystemen. Diese sind nicht mehr fix programmiert. Sie messen die Anzahl Fahrzeuge und passen ihren Algorithmus laufend an, um den Verkehr möglichst effizient zu lenken. Andererseits änderte sich die Gesetzeslage zu Beginn des Jahres 2023 dahingehend, dass neu auch der Langsamverkehr in die Projektierung einbezogen werden muss. «Ich denke nicht, dass der Kreisel unter diesen Umständen hätte realisiert werden können, wie ursprünglich angedacht», sagt Mürner. Ein schlechtes Gewissen gegenüber dem Bundesamt für Strassen (Astra), das seit 2020 für die Strecke zuständig ist, hat Mürner nicht. Planänderungen gehörten bei solchen Projekten zur Tagesordnung.

Das Astra zeigt sich wenig überrascht

Aus heiterem Himmel kam der Kurswechsel somit nicht. Das bestätigt auch Lukas Studer vom Bundesamt für Strassen (Astra). Man sei mit der Gemeinde stets im Gespräch gewesen. «Die Neubeurteilung ist insofern sinnvoll, als sich seit Projektbeginn einiges im Verkehr verändert hat.» So seien die Verkehrsspitzen seit der Pandemie beispielsweise weniger planbar und fielen nicht mehr nur auf Wochenenden. Für solche Fälle könne ein intelligentes Lichtsignal durchaus eine passende Lösung sein.

Was das konkrete weitere Vorgehen betrifft, hällt sich Studer aber noch bedeckt. In den nächsten Tagen will das Bundesamt eine Pressemitteilung veröffentlichen, in der die nächsten Schritte skizziert sind.

Was verspricht sich Reichenbachs Gemeinderatspräsident vom weiteren Vorgehen? So genau weiss Hans Ulrich Mürner das nicht. Denn während er die Komplexität der Lage erklärt, wird deutlich: Richtig überzeugt ist er bislang von keiner der Alternativen, die teilweise ebenfalls seit Jahren diskutiert werden: Eine Unterführung für den Langsamverkehr erachten manche Eltern von Schulkindern gerade in der dunklen Jahreszeit als zu gefährlich. Eine Unterführung der Schnellstrasse wiederum missfalle den Gewerblern, die um ihre Umsätze fürchteten. Und eine durchlässigere Ampel könne das Problem Richtung Ortsdurchfahrt verlagern, was keinesfalls erwünscht sei. «Ich bin daher gespannt, was da noch kommt», schliesst Mürner. Hält er gar den Ist-Zustand für tragbar? Unter Umständen schon. «Die Staus beschränken sich auf wenige Tage im Jahr, das Problem hält sich daher in Grenzen.» Zudem müsse man sich bewusst sein, dass wohl keine der Alternativen die Situation ganz entschärfen könne.

Gar nicht mal so anders tönt es bei Hans Schmid, Frutigens Obmann. Zwar sieht er beim jetzigen System erhebliches Verbesserungspotenzial. «Ein Kreisel wäre meiner Meinung nach eine sinnvolle Lösung, damit der Verkehr besser fliesst.» Doch auch Schmid räumt ein: «Übers ganze Jahr gerechnet scheint mir die Situation nicht dramatisch. Möglicherweise ist der Tourismus, auf den wir angewiesen sind, ohne diesen Verkehr einfach nicht zu haben.»

Und so scheint sieben Jahre nach der ersten Kreiseldebatte nicht bloss die Frage offen, wie man die bestehende Ampel ersetzen soll, sondern auch, ob man sie überhaupt ersetzen will.