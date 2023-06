Der BOSV krönt seine erfolgreichste Saison

SKI ALPIN Der Skiclub Gehrihorn-Kiental, der heuer sein 100-jähriges Bestehen feiert, war Gastgeber der 106. Delegiertenversammlung des Berner Oberländischen Skiverbandes BOSV. Vertreter von 29 Clubs fanden sich am 10. Juni bei zunächst trübem Wetter im Bergrestaurant Ramslauenen ein.

Präsident Johny Wyssmüller begrüsste die Anwesenden, zu denen auch der aktive Abfahrer Franjo von Allmen (SC Boltigen), Stefan Binggeli (Swiss-Ski-Präsidium, Vertreter IR Mitte) sowie Mitglieder des «BOSV Ex-Klusiv»-Clubs zählten. Patrick Müller, Präsident des SC Gehrihorn-Kiental, gab in seinem Grusswort manch amüsante Anekdote über die spannende Clubgeschichte des Gastgebers zum Besten. Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass der Vater der TV-Legende Karl Erb einer der Gründerväter des SC Gehrihorn war? Fritz Erb arbeitete zu dieser Zeit als Lehrer in der Region.

Stefan Binggeli begann seine Ausführungen mit dem Rückblick auf die für Swiss-Ski erfolgreichste Saison seit der Gründung des Verbands. Er stellte zudem auch fest, dass die letztes Jahr angetönte Restrukturierung im Nachwuchsbereich nun in vollem Gange sei. Die B- und C-Kader sind ab der kommenden Saison so gross wie nie zuvor und beinhalten zahlreiche BOSV-Athlet-Innen. Der Berner Oberländer Verband war in der vergangenen Saison der erfolgreichste Regionalverband auf Stufe U16 bis U21. In einem kurzen Videoclip konnten die Versammelten noch einmal die letzte Saison Revue passieren lassen.

Pünktlich zur Ehrung kam die Sonne

Finanzchef Thomas Jampen erläuterte die Jahresrechnung, die heuer mit einem Einnahmenüberschuss von knapp 15 000 Franken abschloss. Der Verwaltungsaufwand verblieb im vergangenen Geschäftsjahr auf 4,15 Prozent, während 86,45 Prozent der generierten Einnahmen direkt in den Leistungssport flossen. Das Budget 2023 / 2024 wird somit erstmals in der Geschichte des BOSV siebenstellig ausfallen. Die Jahresrechnung wie auch die folgenden Anträge (Wahlen und Statutenänderungen) wurden einstimmig angenommen. Nach genau 90 Minuten schloss Präsident Wyssmüller die DV 2023 und übergab an Patrick Müller, dessen gastgebender Skiclub das diesjährige Apéro offerierte.

Rechtzeitig zum Apéro begann im Kandertal auch noch die Sonne zu scheinen, sodass die erfolgreichen BOSV-SportlerInnen in würdigem Rahmen geehrt werden konnten.

PRESSEDIENST BOSV